Назван долго сохраняющийся симптом омикрон-штамма коронавируса

Главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что один из симптомов омикрон-штамма коронавируса сохраняется у переболевших долгое время. О нем он рассказал в интервью URA.RU.

Токарев заявил, что миалгия, или мышечные боли сохраняются у перенесших омикрон-штаммом COVID-19 до года. Он назвал этот симптом не только признаком коронавируса, но и постковидного синдрома.

«Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно — на протяжении от нескольких недель до года», — подчеркнул медик.

Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев подтвердил, что у переболевших омикроном могут сохраняться боли в мышцах. Он напомнил, что миалгия наблюдается при всех вариантах коронавируса.

«Обычно это проходит вместе с болезнью. Но миалгия может быть и при постковидном синдроме», — подчеркнул Воробьев.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал группу людей с наиболее легким течением омикрон-штамма. К ней он отнес молодых людей без хронических заболеваний.