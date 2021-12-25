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В России вспомнили о сбросе бомб с Ил-76

РИА Новости: самолеты Ил-76 могут использоваться для бомбометания

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Во время войны в Афганистане тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 использовался для сброса бомб, вспоминает РИА Новости.

Агентство пишет, что транспортный самолет летал в паре с бомбардировщиком, который обозначал цели для сброса бомб. «Причем боеприпасы сбрасывают не только из-под крыла, но и из грузового отсека по специальным рельсам-направляющим. Речь, разумеется, не о высокоточном оружии — эти самолеты вооружают свободнопадающими боеприпасами калибра до 500 килограммов», — говорится в публикации.

Используются Ил-76 для бомбометания и сегодня. В частности, в ноябре транспортные самолеты «успешно отбомбились по учебным целям на полигоне Кушалино в Тверской области с высоты всего 500 метров». Подобные мероприятия являются частью подготовки пилотов данных самолетов.

В сентябре Военно-воздушные силы (ВВС) США и американская корпорация Lockheed Martin показали на YouTube видео испытаний самолетов C-17A Globemaster III и EC-130J Super J, сбрасывающих палеты с крылатыми стелс-ракетами AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). Издание The Drive уверяет, что показанный способ использования самолетов «может оказаться полезным, если Соединенные Штаты окажутся в состоянии войны, например, с Китаем или Россией».

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Иван Потапов
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