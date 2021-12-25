Власти призвали предусмотреть достойные стажировки для студентов

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил предусмотреть для студентов достойные стажировки и практики на базе ведущих российских высокотехнологичных компаний. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Власти призвали дать студентам возможность стажироваться в высокотехнологичных компаниях, в том числе в формате работы с наставником.

Мишустин поручил главе Минобрнауки Валерию Фалькову взять исполнение этого решения под личный контроль. Выполнить поручение необходимо до 15 апреля 2022 года.

До этого Мишустин предложил активнее вводить в высших учебных заведениях практику стартапов. Глава кабмина рассказал об итогах поездки в Чечню и упомянул о посещении Грозненского государственного нефтяного технического университета. Студенты этого учебного заведения, отметил он, проводят важные исследования, которые могут иметь полезное для страны практическое применение.

Ранее стало известно, что на базе Кубанского аграрного университета (КубГАУ) открыли лабораторию микровиноделия, при помощи которой студентов на практике будут учить делать вино. В администрации региона отметили, что виноделие является драйвером экономики края, поэтому регион нуждается в хороших квалифицированных кадрах. Благодаря лаборатории студенты смогут научиться всему — начиная с заготовки саженцев и заканчивая уборкой урожая и его переработкой.