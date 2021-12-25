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Константин Ивлев назвал способ определить плохой ресторан

Шеф-повар Ивлев: запах кухни в зале ресторана является явным признаком плохого заведения

Фото: Shutterstock

Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что запах кухни в зале ресторана указывает на наплевательское отношение руководства к посетителям. Ивлев назвал способ определить плохой ресторан в беседе с «Газетой.Ru».

«Если вы заходите в ресторан и чувствуете, что в зале пахнет кухней, можете даже не садиться, а сразу уходить. Это лишний раз говорит о том, что это не сломанная вытяжка, а люди сэкономили на вас, в первую очередь», — подчеркнул шеф-повар.

Ивлев добавил, что если в ресторане что-то сломалось, он должен закрыться и отказаться принимать посетителей на время устранения неполадки. Телеведущий отметил, что это правило работает и в отношении ресторанов с открытой кухней. Чтобы в таком заведении не было запаха еды в зале, должна быть приобретена хорошая вытяжка.

В то же время Ивлев призвал не путать ароматы и запахи готовки. «Одно дело — если до вас иногда доносятся какие-то ароматы. А когда ты постоянно сидишь и пахнешь маслом, это непрофессионально и неуважительно к гостю», — заключил телеведущий.

Ранее Ивлев съездил в Иркутскую область и провел мастер-класс по готовке блюд для детей и школьных поваров. Он дал советы и рекомендации детям, подросткам и работникам сферы общественного питания, как правильно приготовить те или иные блюда.

Дарья Кучерявых
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