Константин Ивлев провел мастер-класс для поваров школ российского региона

Российский шеф-повар Константин Ивлев, известный благодаря программе «На ножах» на телеканале «Пятница!», приехал в Иркутскую область, чтобы провести мастер-класс по готовке блюд для детей и школьных поваров. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Запись мероприятия появилась на YouTube.

Российское движение школьников (РДШ) в рамках проекта «Шеф в школе» пригласило специалиста оценить питание местных школьников. Ивлев также дал советы и рекомендации детям, подросткам и работникам сферы общественного питания, как правильно приготовить те или иные блюда.

На мастер-классе шеф в том числе продемонстрировал, как сделать мини-кулебяку с дорадо и шпинатом. «Посмотрите, какая игра цветов!» — заявил Ивлев и показал готовое блюдо в разрезе. Он добавил, что в готовке «нет ничего гениального», но даже такие простые блюда можно сделать ресторанными.

В марте в рамках этого же проекта Ивлев приезжал и в Мурманскую область. Он пообщался со школьниками, попробовал местную еду и разработал новое меню, традиционное для северных регионов страны. В него также вошли блюда из оленины.

Ранее российский бренд-шеф Андрей Савенков назвал самые интересные блюда Крыма. Он похвалил местные вина и отдал предпочтение местному чебуреку и блюдам из баранины.