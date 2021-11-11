Повара из «Адской кухни» подгтовили стол к свадьбе в Дагестане

Участники кулинарного шоу «Адская кухня» приехали в Дагестан. Новый выпуск передачи опубликован на сайте телеканала «Пятница».
Известный российский повар Константин Ивлиев вместе с коллегами ознакомился с секретами приготовления блюд национальной кухни. Участники посетили Дербент, где занялись подготовкой праздничного стола к свадьбе.
Пройдя два испытания, команды отработали финальный ужин.
В организации съемок приняли участие МБУ «Дербентский музей-заповедник» и городской Центр развития туризма.