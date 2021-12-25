Кейт Миддлтон показала свой скрытый талант

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон сыграла на пианино на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве, ролик появился на YouTube-канале певца Тома Уокера.

39-летняя герцогиня Кембриджская показала свой скрытый талант и выступила вместе поп-звездой во время его рождественского концерта перед 1,2 тысячи зрителями. На мероприятие пришли родители Миддлтон, ее муж, братья и сестры.

Как пишет The Sun, на Миддлтон было красное пальто Catherine Walker, серьги с сапфировыми бриллиантами и бахромой.

«Безупречное» выступление члена королевской семьи в сопровождении Уокера, струнного квартета показали по телевидению. После записи в прошлом месяце певец Том Уокер признался, что играть вместе с герцогиней для него было честью.

«Без сомнения, такой опыт бывает раз в жизни. Я думаю, мы оба очень нервничали, что все пойдет не по плану, но она была абсолютно невероятной. Нелегко просто прыгнуть за пианино и сыграть с группой музыкантов, с которыми ты никогда раньше этого не делал, но она полностью справилась. Она такой милый, добрый и отзывчивый человек и нашла время, чтобы поблагодарить всех лично», — сказал он.

Ранее визажистка Лора Кей объяснила секрет сияющей кожи Кейт Миддлтон. По ее словам, для выравнивания тона кожи она использовала легкий BB-крем и выделила скулы кремовыми румянами теплого оттенка.