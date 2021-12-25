Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Кейт Миддлтон показала свой скрытый талант

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон сыграла на пианино на Рождество
Кейт Миддлтон за пианино

Кейт Миддлтон за пианино. Кадр: Tom Walker / YouTube

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон сыграла на пианино на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве, ролик появился на YouTube-канале певца Тома Уокера.

39-летняя герцогиня Кембриджская показала свой скрытый талант и выступила вместе поп-звездой во время его рождественского концерта перед 1,2 тысячи зрителями. На мероприятие пришли родители Миддлтон, ее муж, братья и сестры.

Как пишет The Sun, на Миддлтон было красное пальто Catherine Walker, серьги с сапфировыми бриллиантами и бахромой.

Материалы по теме:
Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю
Пришлись ко дворуЖенщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю
15 января
Властная красота. Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
Властная красота.Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
3 июня

«Безупречное» выступление члена королевской семьи в сопровождении Уокера, струнного квартета показали по телевидению. После записи в прошлом месяце певец Том Уокер признался, что играть вместе с герцогиней для него было честью.

«Без сомнения, такой опыт бывает раз в жизни. Я думаю, мы оба очень нервничали, что все пойдет не по плану, но она была абсолютно невероятной. Нелегко просто прыгнуть за пианино и сыграть с группой музыкантов, с которыми ты никогда раньше этого не делал, но она полностью справилась. Она такой милый, добрый и отзывчивый человек и нашла время, чтобы поблагодарить всех лично», — сказал он.

Ранее визажистка Лора Кей объяснила секрет сияющей кожи Кейт Миддлтон. По ее словам, для выравнивания тона кожи она использовала легкий BB-крем и выделила скулы кремовыми румянами теплого оттенка.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Германии предсказали раскол правящей коалиции из-за «Северного потока-2»
Россиянам назвали лучший бензин для заправки зимой
Кейт Миддлтон показала свой скрытый талант
Женщина обезоружила и выгнала забравшегося в дом вора с топором
Во Франции зафиксировали рекорд по новым случаям COVID-19
Российский сенатор счел неизбежным штраф против Meta
Избитый в Москве фигурист Соловьев обратился к поклонникам
Врач заявил о связи вредных привычек и риска заразиться COVID-19
Мужчина пришел с цветами к бывшей жене и поджег автомобиль ее сожителя
В Москве сгорела уникальная коллекция старинных рисунков
На Украине рассказали о попытке Зеленского созвониться с Путиным
Раскрыты два необычных симптома омикрон-штамма COVID-19 у привитых
На Украине предрекли «большую сделку» России с США и отмену Третьей мировой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter