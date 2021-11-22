Раскрыт секрет молодости Кейт Миддлтон

Визажистка Лора Кей (Laura Kay) раскрыла секрет молодого внешнего вида герцогини Кембриджской Кэтрин на шоу Royal Variety в Лондоне. Ее слова приводит Daily Mail.

Кейт Миддлтон посетила мероприятие в вечернем платье длины макси изумрудного цвета с длинными рукавами, украшенном блестящими пайетками. Известно, что дизайнером одежды является британка Дженни Пэкхэм (Jenny Packham). На размещенных кадрах видно, что знаменитость держит в руках клатч в тон наряда.

Материалы по теме Властная красота. Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю

Основательница бренда косметики Laura Kay London отметила, что жена принца Уильяма подчеркнула свою естественную красоту мейкапом в нюдовых цветах. Так, для выравнивания тона кожи она использовала легкий BB-крем и выделила скулы кремовыми румянами теплого оттенка. «Кейт удалось создать эффект сияющей кожи, поэтому она выглядела здоровой, отдохнувшей и помолодевшей», — объяснила она.

Кроме того, эксперт обратила внимание на макияж глаз члена королевской семьи. По ее мнению, серебристые тени в сочетании с темно-коричневой подводкой открывают взгляд герцогини и отлично сочетаются с ее изумрудным платьем. «Кейт также отказалась от привычной прически, сделав новый пробор и кудри. Такая укладка говорит о ее уверенности в себе», — заключила специалистка.

Ранее в сентябре в наряде Кейт Миддлтон на премьере фильма «Не время умирать» увидели подражание свекрови. Журналисты обратили внимание на сходство одежды супруги принца Уильяма с платьем принцессы Дианы, в котором она вышла в свет на премьере другого фильма о Джеймсе Бонде «Вид на убийство» в 1985 году. Тогда королевская особа была в серебристом блестящем платье в пол с похожим V-образным вырезом и лодочках того же цвета.