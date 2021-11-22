Раскрыт секрет молодости Кейт Миддлтон

Визажистка Лора Кей (Laura Kay) раскрыла секрет молодого внешнего вида герцогини Кембриджской Кэтрин на шоу Royal Variety в Лондоне. Ее слова приводит Daily Mail.
Кейт Миддлтон посетила мероприятие в вечернем платье длины макси изумрудного цвета с длинными рукавами, украшенном блестящими пайетками. Известно, что дизайнером одежды является британка Дженни Пэкхэм (Jenny Packham). На размещенных кадрах видно, что знаменитость держит в руках клатч в тон наряда.
Основательница бренда косметики Laura Kay London отметила, что жена принца Уильяма подчеркнула свою естественную красоту мейкапом в нюдовых цветах. Так, для выравнивания тона кожи она использовала легкий BB-крем и выделила скулы кремовыми румянами теплого оттенка. «Кейт удалось создать эффект сияющей кожи, поэтому она выглядела здоровой, отдохнувшей и помолодевшей», — объяснила она.
Кроме того, эксперт обратила внимание на макияж глаз члена королевской семьи. По ее мнению, серебристые тени в сочетании с темно-коричневой подводкой открывают взгляд герцогини и отлично сочетаются с ее изумрудным платьем. «Кейт также отказалась от привычной прически, сделав новый пробор и кудри. Такая укладка говорит о ее уверенности в себе», — заключила специалистка.
Ранее в сентябре в наряде Кейт Миддлтон на премьере фильма «Не время умирать» увидели подражание свекрови. Журналисты обратили внимание на сходство одежды супруги принца Уильяма с платьем принцессы Дианы, в котором она вышла в свет на премьере другого фильма о Джеймсе Бонде «Вид на убийство» в 1985 году. Тогда королевская особа была в серебристом блестящем платье в пол с похожим V-образным вырезом и лодочках того же цвета.