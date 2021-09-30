В наряде Кейт Миддлтон увидели подражание свекрови

Журналисты увидели в наряде Кейт Миддлтон подражание ее свекрови, покойной принцессе Диане. Соответствующую информацию публикует Daily Mail.

Герцогиня Кембриджская вместе с мужем принцем Уильямом посетила мировую премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», которая состоялась в Альберт-холле в Лондоне. Известно, что на мероприятии также появились и другие члены королевской семьи — принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз.

Фотографы запечатлели Миддлтон на красной ковровой дорожке в платье длины макси с кейпом, которое украшено золотыми пайетками и V-образным глубоким декольте. Стоимость наряда люксового бренда Jenny Packham составляет 2800 фунтов стерлингов (273,5 тысячи рублей). Образ знаменитости дополнили туфли марки Aquazzura в тон образа, крупные серьги пакистанского ювелирного дома Onitaa за 290 фунтов стерлингов (28,3 тысячи рублей) и несколько колец.

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Журналисты издания обратили внимание на сходство одежды супруги принца Уильяма на платье принцессы Дианы, в котором она вышла в свет на премьере другого фильма о Джеймсе Бонде «Вид на убийство» в 1985 году. Тогда королевская особа была в серебристом блестящем платье в пол с похожим V-образным вырезом и лодочках того же цвета.

В сентябре и в наряде Меган Маркл заметили подражание принцессе Диане. Герцогиня Сассекская пришла вместе с мужем принцем Гарри в Центральный парк в Нью-Йорке, держа в руках сумку Christian Dior. Известно, что ранее модель носила название Chouchou, однако в 1996 году она была переименована в Lady Dior в честь принцессы Дианы.