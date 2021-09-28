В наряде Меган Маркл увидели подражание принцессе Диане

Журналисты увидели в наряде Меган Маркл подражание ее свекрови, покойной принцессе Диане. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели герцогиню Сассекскую вместе с мужем, принцем Гарри, в центральном парке в Нью-Йорке, куда супруги прилетели ради участия в мероприятии Global Citizen Live. На размещенном кадре знаменитость запечатлена в мини-платье белого цвета, черном пальто и туфлях на каблуках в тон наряда. Ее спутника засняли в классическом брючном костюме.

В руках Маркл держит небольшую кожаную сумку французского модного дома Christian Dior. Известно, что ранее модель носила название Chouchou, однако в 1996 году она была переименована в Lady Dior в честь принцессы Дианы. Ее стоимость составляет 3450 фунтов стерлингов (340 тысяч рублей).

Помимо этого, жена принца Гарри надела и другую ранее принадлежавшую покойной свекрови вещь — часы Tank Française ювелирного дома Cartier, цена которых составляет 8768 фунтов стерлингов (865 тысяч рублей). Принцесса Диана неоднократно появлялась в них на публике.

В сентябре стало известно, что Меган Маркл вернулась к образу голливудской звезды. Она вышла в свет с макияжем в стиле smoky eyes, хайлайтером на лице и блеском для губ. Визажистка Лаура Кей заявила, что герцогиня специально предстала перед общественностью с ярким мейкапом, чтобы показать свою уверенность в себе.