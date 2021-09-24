Супруга принца Гарри Меган Маркл вернулась к образу голливудской звезды. Соответствующий материал публикует издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели герцогиню Сассекскую на улицах Нью-Йорка, куда она направилась в трехдневное путешествие вместе с мужем, чтобы почтить память жертв терактов 11 сентября 2001 года. Известно, что пара впервые вышла в свет после рождения их дочери Лилибет.

Маркл засняли в черных водолазке, брюках, длинном пальто и туфлях на каблуках. Свой образ она дополнила макияжем в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному — прим. «Ленты.ру») и блеском для губ. Знаменитость также нанесла на лицо яркий хайлайтер, подвела брови карандашом и собрала волосы в пучок.

Визажистка Лаура Кей (Laura Kay) проанализировала образ герцогини и заявила, что она специально появилась на публике с ярким мейкапом, чтобы показать общественности свою уверенность в себе. «Мне кажется, что она вернулась к своему макияжу для красной дорожки, который мы не привыкли видеть с тех пор, как она вышла замуж за принца Гарри», — подчеркнула она.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Steve Sands / NewYorkNewswire / Bauer-Griffin / Shutterstock / REX

Звездный парикмахер Том Смит (Tom Smith), в свою очередь, обратил внимание на скромную прическу Маркл. «Меган сделала низкий пучок, чтобы переключить внимание с себя на мероприятие. Такая прическа выглядит так, будто бы ее владелец не сильно переживал по поводу внешнего вида волос», — заключил специалист.

Ранее стилист увидел скрытый смысл в одежде принца Гарри и Меган Маркл на обложке Time. По мнению Рошель Уайт (Rochelle White), черный и белый цвета, выбранные супругами, означают сдержанность и во все времена остаются в моде. Специалистка также добавила, что видит в нарядах Гарри и Маркл символ их роста и развития за последние несколько лет.