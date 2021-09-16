Стилист увидел скрытый смысл в одежде принца Гарри и Меган Маркл на обложке Time

Британская стилистка Рошель Уайт (Rochelle White) раскрыла скрытый смысл одежды герцога и герцогини Сассекских, в которой они снялись для обложки журнала Time, войдя в топ-100 самых влиятельных людей мира 2021 года. Ее слова приводит Daily Mail.

На фотографии принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл, позируют на террасе своего имения, стоимость которого составляет 14,65 миллиона долларов (один миллиард рублей). Для съемки пара выбрала контрастные образы: принц запечатлен в черных рубашке и брюках, а его жена — в аналогичном наряде белого цвета.

По мнению Уайт, черный и белый цвета одежды означают сдержанность и во все времена остаются в моде. «В контрастных нарядах Меган и Гарри демонстрируют свой влиятельный статус, а также синхронизацию, любовь и поддержку по отношению друг к другу», — рассказала она и добавила, что также видит в нарядах супругов символ их роста и развития за последние несколько лет.

На других кадрах, сделанных во время фотосессии, герцоги Сассекские позируют в образах темно-зеленого цвета в саду своего дома. Меган Маркл одета в водолазку, брюки и пальто, а ее муж — в классический костюм и белую рубашку. Стилистка отметила, что в данном случае оттенки зеленого символизируют умиротворение и баланс. «Это именно то, что они обрели, когда переехали из Великобритании в США», — заключила Уайт.

Принц Гарри и Меган Маркл сложили обязанности членов британской королевской семьи 1 апреля 2020 года. Чтобы переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, они отреклись от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Подписав договор с видеосервисом Netflix, супруги добились финансовой независимости от королевской семьи.