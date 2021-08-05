В прическе Меган Маркл на новом видео увидели тайный смысл

Супруга принца Гарри Меган Маркл появляется на публике с прической в виде низкого пучка, когда желает высказаться на серьезную тему. Тайный смысл в ее укладке увидел британский стилист и парикмахер Том Смит (Tom Smith), пишет Daily Mail.

4 августа, в день своего 40-летия, герцогиня Сассекская записала видео для благотворительной организации Archewell's, в котором призвала женщин вернуться на рабочие места в связи с улучшением ситуации с пандемией коронавируса.

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Для съемки Маркл уложила волосы в низкий пучок, выпустив несколько прядей у лица. «Такая прическа позволяет ей выразить свою теплоту и открытость и при этом продемонстрировать зрителям силу и непоколебимость характера. (...) Она показывает, что хочет обсудить серьезные вещи», — высказался эксперт Смит и отметил, что описанная укладка стала фирменным стилем жены британского принца.

По мнению парикмахера, с распущенными волосами на видео герцогиня казалась бы слишком юной и игривой. Он заключил, что ее здоровые и красивые локоны свидетельствуют о полном восстановлении после вторых родов.

Ранее сообщалось, что для записи того же ролика Меган Маркл надела роскошные украшения. Два ожерелья из белого золота и бриллиантов изображали созвездия знаков зодиака ее детей: двухлетнего Арчи (телец) и двухмесячной Лилибет (близнецы). Общая стоимость подвесок составила 2431 фунт стерлингов (240 тысяч рублей).