Раскрыто тайное значение роскошных украшений Меган Маркл в день ее 40-летия

Жена британского принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл, надела роскошные украшения на день рождения. Их тайное значение раскрыли журналисты The Sun.

4 августа, в день своего 40-летия, герцогиня Сассекская записала двухминутное видео, в котором призвала своих друзей из Голливуда присоединиться к собственной благотворительной программе наставничества. На кадрах ролика она появилась в двух ожерельях лос-анджелесского ювелирного бренда Logan Hollowell.

Как пишет издание, оба аксессуара из белого золота и бриллиантов изображают созвездия знаков зодиака ее детей: двухлетнего Арчи (телец) и двухмесячной Лилибет (близнецы). Общая стоимость подвесок составляет 2431 фунт стерлингов (240 тысяч рублей).

Ранее в августе близкие к паре источники сообщили, что принц Гарри купил «смехотворно дорогой» торт к 40-летию своей жены. Он заказал праздничное лакомство в элитной пекарне Posies & Sugar в Санта-Барбаре. Трехъярусный торт, рассчитанный на 30 человек, продается в заведении по цене 225 долларов (около 17 тысяч рублей).