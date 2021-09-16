В позе Меган Маркл на обложке Time увидели власть над мужем

Специалисты проанализировали позы герцога и герцогини Сассекских, в которых они снялись для обложки журнала Time, и увидели в них власть Меган Маркл над мужем. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что пара вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира 2021 года. На фотографии, приуроченной к этому событию, принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл, позируют на террасе своего имения. Принц запечатлен в черных рубашке и брюках, стоя позади жены и опираясь на ее плечо. Маркл, в свою очередь, снялась в аналогичном наряде белого цвета, соединив перед собой руки.

Ведущий тренер по коммуникациям Робин Кермод (Robin Kermode), работающий с высокопоставленными политическими и бизнес-лидерами, рассказал, что широко раскрытые глаза и закрытая поза герцогини Сассекской говорят о ее застенчивости. При этом специалист выразил недовольство по поводу выбранного кадра: по его мнению, он не отражает гармонию во взаимоотношениях пары, так как Гарри запечатлен за спиной супруги.

В то же время Кермод дал положительную оценку второму изображению, где пара запечатлена, держась за руки в саду. «Этот снимок более естественный, и улыбка Гарри тут очень искренняя», — отметил он.

На третьем кадре герцоги Сассекские запечатлены в образах темно-зеленого цвета. Гарри стоит, положив руку в карман, а Маркл вновь снялась в закрытой позе, но при этом с широко расставленными ногами.

Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон (Darren Stanton) подчеркнул, что таким образом герцогиня показала свою силу. «Она широко расставила ноги — это классический жест власти, используемый ведущими мировыми политиками, включая [бывшего президента США Дональда] Трампа, [президента России Владимира] Путина, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [премьер-министра Канады Джастина] Трудо. Идея заключается в том, что чем больше места мы занимаем, тем важнее мы становимся», — объяснил он.

Кроме того, по словам Стентона, позы принца Гарри на каждом снимке отражают его желание поддержать жену. «В целом, я думаю, фотографии отражают, что пара стремится и дальше развивать свой бренд, особенно в Америке. При этом язык тела показывает, что в их отношениях власть находится в руках Меган», — заключил специалист.

Ранее стилист увидел скрытый смысл в одежде принца Гарри и Меган Маркл на обложке Time. По мнению Рошель Уайт (Rochelle White), черный и белый цвета, выбранные супругами, означают сдержанность и во все времена остаются в моде. Специалистка также добавила, что видит в нарядах Гарри и Маркл символ их роста и развития за последние несколько лет.