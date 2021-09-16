Меган Маркл надела украшений на 32 миллиона рублей для фото на обложке Time

Журналисты назвали стоимость украшений Меган Маркл, в которых она снялась для обложки Time

Журналисты назвали стоимость украшений жены принца Гарри Меган Маркл, в которых она снялась для обложки журнала Time. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Герцоги Сассекские вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира 2021 года. На фотографии, приуроченной к этому событию, принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл, позируют на террасе своего имения. Принц запечатлен в черных рубашке и брюках, стоя позади жены и опираясь на ее плечо. Маркл, в свою очередь, надела аналогичный наряд белого цвета, соединив перед собой руки.

Герцогиня дополнила свой наряд множеством драгоценных украшений, общая стоимость которых составляет 446 тысяч долларов (почти 32 миллиона рублей). Среди них, например, кольцо на мизинце с крупным бриллиантом. Согласно информации издания, его цена составляет 62 тысячи долларов (4,5 миллиона рублей).

На Маркл также были золотые часы Tank ювелирного бренда Cartier за 23 тысячи долларов (1,6 миллиона рублей). Предполагается, что ранее этот аксессуар принадлежал ее покойной свекрови принцессе Диане. Кроме того, Маркл надела два браслета упомянутого бренда общей стоимостью почти 10 тысяч долларов (около 750 тысяч рублей).

Наконец, на пальцы другой руки жена принца Гарри надела обручальное кольцо за 350 тысяч долларов (25 миллионов рублей), а также дополнительное кольцо с бриллиантом за тысячу долларов (75 тысяч рублей).

Ранее стилист увидел скрытый смысл в одежде принца Гарри и Меган Маркл на обложке Time. По мнению Рошель Уайт (Rochelle White), черный и белый цвета, выбранные супругами, означают сдержанность и во все времена остаются в моде. Специалистка также добавила, что видит в нарядах Гарри и Маркл символ их роста и развития за последние несколько лет.