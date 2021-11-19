Кейт Миддлтон второй раз вышла в свет в старом платье

Кейт Миддлтон посетила шоу Royal Variety в платье, в котором она уже появлялась на публике

Герцогиня Кембриджская Кэтрин второй раз появилась на публике в старом наряде, в котором она уже выходила в свет в 2019 году во время королевского тура в Пакистан. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

Речь идет о вечернем платье длины макси изумрудного цвета с длинным рукавом и блестящими пайетками. Известно, что дизайнером одежды является британка Дженни Пэкхэм (Jenny Packham). На размещенных кадрах видно, что в руках Кейт Миддлтон держит клатч в тон образа. Ее волосы уложены волнами, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

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По информации издания, герцогиня вместе с мужем принцем Уильямом посетила шоу Royal Variety, которое состоялось в лондонском Альберт-холле. Мероприятие проводится ежегодно. Оно направлено на сбор денежных средств для благотворительной организации Royal Variety Charity.

Кейт Миддлтон не в первый раз выполняет королевские обязанности в старых нарядах. В октябре фотографы запечатлели ее в платье длины макси в мелкую клетку массмаркетового бренда Zara. Уточнялось, что стоимость вещи составляет 16 фунтов стерлингов (1579 рублей) с учетом скидки. Герцогиня уже появлялась в нем на публике в январе 2020 года.