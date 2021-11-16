Кейт Миддлтон вновь заметили в старом пальто на публике

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вновь появилась на публике в наряде, в котором ранее уже выходила в свет в 2018 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарацци сфотографировали Кейт Миддлтон во время Поминального воскресенья (Remembrance Sunday), которое состоялось 14 ноября. Знаменитость заметили на балконе Министерства иностранных дел и по делам Содружества в старом пальто черного цвета люксового бренда Alexander McQueen с белым воротником и брошью в виде красного цветка Royal British Legion.

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Журналисты обратили внимание читателей на то, что супруга принца Уильяма уже надевала упомянутую одежду в 2018 году для того же мероприятия. Тогда она сочетала однотонную верхнюю одежду с шляпой Tiffany и серьгами с жемчугом и бриллиантами.

Кейт Миддлтон не в первый раз выполняет королевские обязанности в старых нарядах. В октябре фотографы запечатлели ее в платье длины макси в мелкую клетку массмаркетового бренда Zara. Отмечается, что стоимость вещи составляет 16 фунтов стерлингов (1559 рублей) с учетом скидки. Герцогиня уже появлялась в нем на публике в январе 2020 года.