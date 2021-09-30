Визажистка раскрыла тайный смысл макияжа Кейт Миддлтон

Визажистка и основательница бренда косметики Laura Kay London Лора Кей (Laura Kay) раскрыла тайный смысл макияжа Кейт Миддлтон на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Ее слова приводит Daily Mail.

Герцогиня Кембриджская вышла в свет в платье длины макси с кейпом, которое украшено золотыми пайетками и V-образным глубоким декольте. Стоимость наряда люксового бренда Jenny Packham составляет 2800 фунтов стерлингов (273,5 тысячи рублей). Образ знаменитости дополнили туфли марки Aquazzura в тон образа, крупные серьги пакистанского ювелирного дома Onitaa за 290 фунтов стерлингов (28,3 тысячи рублей) и несколько колец.

Лора Кей отметила, что макияж, который Миддлтон нанесла для посещения премьеры фильма, отличался от ее повседневного образа. «Герцогиня отказалась от своего строгого, сдержанного мейкапа в пользу более расслабленного и гламурного, чтобы быть похожей на “девушку Бонда” или греческую богиню. Помимо этого, ее волосы собраны так, чтобы быть похожей на будущую королеву», — поделилась эксперт.

Ранее в сентябре в наряде Кейт Миддлтон на премьере фильма «Не время умирать» увидели подражание свекрови. Журналисты издания обратили внимание на сходство одежды супруги принца Уильяма с платьем принцессы Дианы, в котором она вышла в свет на премьере другого фильма о Джеймсе Бонде «Вид на убийство» в 1985 году. Тогда королевская особа была в серебристом блестящем платье в пол с похожим V-образным вырезом и лодочках того же цвета.