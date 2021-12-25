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Киану Ривз ударился о камеру журналиста в поисках выхода из «Матрицы»

Канадский актер Киану Ривз ударился о камеру журналиста во время премьеры «Матрицы»

Канадский актер Киану Ривз, исполнитель главной роли в фильме «Матрица: Воскрешение» ударился о камеру журналиста во время премьеры фильма. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube-канале Viral Today.

На кадрах видно, как заметивший журналиста Ривз резко направляется к нему и ударяется о камеру, как бы отыскивая выход из «Матрицы».

Ранее сообщалось, что канадский актер Киану Ривз в эфире The Late Show объяснил мем «Грустный Киану». Артист рассказал о появлении фото, на котором он сидит на скамейке с печальным видом и ест сэндвич.

Евгения Черкасова
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