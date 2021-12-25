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Профессор предупредила о бесполезности тканевых масок против омикрон-штамма

Профессор Вэнь: тканевые маски не защищают от омикрон-штамма, нужно носить хирургические

Фото: Pixabay

Профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь в интервью телеканалу CNN предупредила о бесполезности тканевых масок против омикрон-штамма коронавируса и посоветовала носить хирургические для обеспечения защиты от новой разновидности патогена.

«Маски из ткани — это не более чем украшение. Вы можете носить тканевую маску поверх хирургической, но только не ее одну», — подчеркнула эксперт.

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Она пояснила, что в контексте распространения омикрона обычные маски не помогут, а хирургическая, трехслойная, позволит защитить себя. При большом скоплении людей Вэнь порекомендовала использовать маски и респираторы класса N95, которые не позволяют мелким частицам проникнуть в носоглотку.

Ранее врачи раскрыли два необычных симптома омикрон-штамма COVID-19 у привитых. По словам эпидемиолога, профессора Королевского колледжа в Лондоне Тима Спектора, у привитых, которые заболели омикроном, наблюдались тошнота и потеря аппетита. У них наблюдалась невысокая температура, присутствовала головная боль и боль в горле. Также некоторые жаловались на рвоту.

Марина Совина
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