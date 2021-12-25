Раскрыты два необычных симптома омикрон-штамма COVID-19 у привитых

Врачи раскрыли два необычных симптома омикрон-штамма COVID-19 у привитых, пишет издание Express.

В материале указывается, что в целом для коронавируса характерны высокая температура, продолжительный кашель и изменение или потеря вкусов и обоняния. При этом у омикрон-штамма есть ряд отличий.

По словам эпидемиолога, профессора Королевского колледжа в Лондоне Тима Спектора, у привитых, которые заболели омикроном, наблюдались тошнота и потеря аппетита. У них наблюдалась невысокая температура, присутствовала головная боль и боль в горле. Также некоторые жаловались на рвоту.

В материале также перечислены четыре основных симптома омикрона — кашель, слабость, а также заложенность носа и насморк.

Ранее британские исследователи из организации ZOE COVID Study описали симптомы омикрон-штамма COVD-19. По данным ученых, среди наиболее распространенных симптомов омикрон-штамма коронавируса встречаются головная боль, насморк, частое чихание, першение в горле и повышенная утомляемость.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.