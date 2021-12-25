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Доктор Мясников посоветовал способ избежать похмелья

Врач Мясников: против похмелья нет «никакого волшебного средства»

Фото: Pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, с помощью какого способа можно избежать похмелья. Его цитирует РИА Новости.

Как признался доктор, против постинтоксикационного состояния нет «никакого волшебного средства». «Надо просто не доводить до похмелья — это единственное, что вы можете сделать» — отметил Мясников.

Он также напомнил, что похмелье может угрожать здоровью пожилых и людей с факторами риска. Употребление алкоголя в больших количествах, по словам Мясникова, приводит к потере электролитов в крови. Электролиты ускоряют процесс перемещения питательных веществ в клетки, а также поддерживают в них необходимый водный баланс.

Ранее доктор Мясников предупредил об опасности популярного препарата. Доктор рассказал, что за 200 лет существования парацетамола на рынке врачи до сих пор до конца не раскрыли механизм работы препарата. «Формально его относят к нестероидным противовоспалительным, но тем не менее он кардинально отличается: у него очень узкий спектр побочных явлений. Но одно есть — он может токсически воздействовать на печень», — объяснил медик.

Варвара Кошечкина
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