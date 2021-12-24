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Доктор Мясников предупредил об опасности популярного препарата

Врач Мясников: превышение суточной дозы парацетамола может вызвать поражение печени

Фото: Pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что превышение суточной дозы парацетамола может вызвать поражение печени. Об опасности популярного препарата он предупредил в эфире программы «О самом главном», выпуск которой доступен на YouTube.

Доктор рассказал, что за 200 лет существования парацетамола на рынке врачи до сих пор до конца не раскрыли механизм работы препарата. «Формально его относят к нестероидным противовоспалительным, но тем не менее он кардинально отличается: у него очень узкий спектр побочных явлений. Но одно есть — он может токсически воздействовать на печень», — объяснил медик.

По словам специалиста, токсичная доза парацетамола — это четыре грамма препарата, при этом максимальная суточная доза составляет три грамма. Врач предупредил, что, если принять повышенную дозу лекарства, можно получить серьезное поражение печени. По этой причине Мясников рекомендовал употреблять препарат в таблетках, а не в виде жаропонижающих порошков в пакетиках. «Это настолько важно, что в Америке запретили парацетамол расфасовывать в пакетики, чтобы не превысить дозу», — отметил доктор.

Ранее Мясников посоветовал мужчинам пить не больше двух стаканов молока в день из-за риска рака простаты. Специалист отметил, что молоко является одним из самых целебных продуктов, однако из-за избытка в этом напитке кальция оно может представлять угрозу для здоровья.

Асель Минбаева
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