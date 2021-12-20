Доктор Мясников оценил вероятность развития рака из-за популярного продукта

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал миф, связанный с молоком. В эфире программы «О самом главном», выпуск которой доступен на YouTube, доктор оценил вероятность развития рака простаты у мужчин, которые употребляют этот продукт, а также посоветовал пить не более двух стаканов молока в день.

Специалист отметил, что молоко является одним из самых целебных продуктов, однако из-за избытка в этом напитке кальция оно может представлять угрозу для здоровья. По словам Мясникова, некоторые статистические выкладки свидетельствуют о том, что избыточное употребление молока увеличивает риски развития рака простаты.

При этом он уточнил, что ученые пока не смогли ни доказать, ни опровергнуть эту информацию. «Но пока (...) мы говорим, что надо ограничивать молоко, мужчинам [можно пить] не больше 300 миллилитров в день, то есть два стакана молока», — рассказал доктор.

Ранее телеведущий назвал препараты, которые нельзя самостоятельно применять при заражении коронавирусом. По его словам, при положительном тесте COVID-19 пациентам, у которых нет пневмонии, не следует пить разжижающие кровь лекарства. Мясников объяснил, что применение таких препаратов без назначения врача может привести к нарушениям мозгового кровообращения и кровоизлияниям в желудочно-кишечный тракт.