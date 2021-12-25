Россиянин спутал брата с лосем и убил его

В Якутии мужчина на охоте спутал брата с лосем и убил его — он выстрелил родственнику в голову с расстояния 150 метров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Республике Саха (Якутия).

По данным СКР, инцидент произошел 23 декабря в 44 километрах от села Дикимдя, ближайшего населенного пункта. Там 47-летний мужчина принял своего 51-летнего брата за дикое животное из-за плохой видимости, и трижды выстрелил в его сторону из длинноствольного карабина «Тигр-К».

Между братьями было 150 метров, однако одна из пуль попала в голову жертвы. Мужчина умер мгновенно на месте происшествия. Сейчас следствие изучает полную картину преступления.

Ранее сообщалось, что в Республике Саха (Якутия) 27-летнюю россиянку, убившую своего сожителя, приговорили к восьми годам и десяти месяцам колонии. Обстоятельства преступления таковы: подсудимая распивала алкоголь вместе со своим сожителем. В какой-то момент мужчина указал ей на ее низкий социальный статус, упрекнув в отсутствии у нее высшего образования и работы. Тогда женщина схватилась за нож.