Россиянка зарезала сожителя за упреки в отсутствии высшего образования

В Республике Саха (Якутия) 27-летнюю россиянку, убившую своего сожителя, приговорили к восьми годам и десяти месяцам колонии. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 23 июня подсудимая распивала алкоголь в компании подруги и своего сожителя. После употребления изрядного количества алкоголя, сожитель указал женщине на ее низкий социальный статус, упрекнув свою вторую половинку в отсутствии у нее высшего образования и работы. После начавшегося скандала, подруга покинула квартиру, а пара продолжила выяснять отношения.

В ходе конфликта и новых обвинений, россиянка схватила кухонный нож и зарезала им сожителя. Женщина нанесла два удара в шею и в грудную клетку своей жертвы. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Россиянка сбежала из дома, но вскоре была задержана прибывшими полицейскими.

В ходе расследования уголовного дела, она пыталась представить все, как превышение необходимой самообороны. Однако, в ходе следственных действий и экспертных исследований, была изобличена в умышленном убийстве.

Ранее 15 декабря сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержан 20-летний бывший боец Росгвардии, зарезавший двух человек.