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В Минздраве оценили скорость распространения омикрон-штамма

Глава Минздрава Мурашко: омикрон распространяется быстрее других штаммов COVID-19

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что омикрон-штамм распространяется значительно быстрее, чем другие штаммы COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Данные о скорости распространения собраны по результатам поездки российских специалистов в ЮАР. Согласно оценке специалистов, новый штамм в большей степени затрагивает детей.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эффективность отечественной вакцины «Спутник V» от омикрон-штамма немного снижается. Он также подчеркнул, что омикрон определяется всеми доступными тестами для диагностики.

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Евгения Черкасова
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