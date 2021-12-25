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В Минздраве оценили эффективность российской вакцины от омикрон-штамма

Мурашко: при ревакцинации «Спутником V» формируется надежная защита от омикрон-штамма

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эффективность отечественной вакцины «Спутник V» от омикрон-штамма немного снижается. Однако при ревакцинации формируется надежная защита. Слова главы ведомства передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что омикрон определяется всеми доступными тестами для диагностики.

По словам министра, пациенты с коронавирусом как правило обращаются к врачам лишь на шестой-седьмой день болезни, когда надо на третий-четвертый. Мурашко призвал начинать лечиться как можно раньше.

«Фактические первые три-четыре дня являются ключевыми для (...) обеспечения положительных исходов. К сожалению, вижу, что зачастую пациенты обращаются за медпомощью на шестые-седьмые сутки, уже идет фаза развития острого течения [болезни], когда оказание медпомощи крайне затруднено», — пояснил министр.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему в западных странах низкая смертность от омикрон-штамма коронавируса. По словам медика, причина этому — высокий уровень вакцинации среди населения.

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Варвара Кошечкина
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