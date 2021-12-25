Мясников объяснил низкую смертность от омикрон-штамма на Западе

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему в западных странах низкая смертность от омикрон-штамма коронавируса. По словам медика, причина этому — высокий уровень вакцинации среди населения. Таким мнением Мясников поделился в своем Telegram-канале.

Выводы врач подтвердил цифрами: при уровне вакцинации в 60-70 процентов уровень смертности от коронавируса там остается в районе 0,1-0,4 процента. Так, в США при 265 тысячах заражений в день умирают 1025 человек, в Израиле — две смерти при 1700 заразившихся.

«Все это идет и к нам. Кажется, что омикрон и правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивает в странах с высоким уровнем вакцинации. Там смертность 0,1-0,4 процента. Но это у них, там вакцинировано 60-70 процентов населения. Но все это идет к нам. И придет! Мы готовы?» — задался вопросом Мясников.

Ранее врач назвал способ затормозить распространение омикрон-штамма коронавируса. По мнению Мясникова, этому поспособствует внедрение интраназальной вакцины от COVID. «[Она сможет] застопорить его размножение именно в месте проникновения — в носоглотке», — пояснил медик.