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Инфекционист назвал причину появления в России незавозных случаев омикрон-штамма

Инфекционист Вознесенский: попадание омикрон-штамма в Россию невозможно проконтролировать

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал причину появления в России незавозных случаев омикрон-штамма COVID-19. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Вознесенский объяснил распространение нового штамма невозможностью проконтролировать его попадание в страну не только из Южной Африки, но и из других государств, где он сейчас регистрируется. Он добавил, что передающуюся аэрозольным механизмом инфекцию нельзя полностью заблокировать, если она уже успела достаточно широко распространиться.

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Врач отметил, что после попадания на территорию России вирус может дальше формировать свои цепочки распространения. «Со временем омикрон-штамм может стать наиболее распространенным в России», — прокомментировал Вознесенский и привел в пример ситуацию в ЮАР и Великобритании, где преобладает «омикрон».

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о разработке рекомендаций по лечению зараженных омикрон-штаммом COVID-19. Министр добавил, что часть рекомендаций уже согласована.

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Евгения Черкасова
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