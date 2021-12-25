Инфекционист назвал причину появления в России незавозных случаев омикрон-штамма

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал причину появления в России незавозных случаев омикрон-штамма COVID-19. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Вознесенский объяснил распространение нового штамма невозможностью проконтролировать его попадание в страну не только из Южной Африки, но и из других государств, где он сейчас регистрируется. Он добавил, что передающуюся аэрозольным механизмом инфекцию нельзя полностью заблокировать, если она уже успела достаточно широко распространиться.

Врач отметил, что после попадания на территорию России вирус может дальше формировать свои цепочки распространения. «Со временем омикрон-штамм может стать наиболее распространенным в России», — прокомментировал Вознесенский и привел в пример ситуацию в ЮАР и Великобритании, где преобладает «омикрон».

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о разработке рекомендаций по лечению зараженных омикрон-штаммом COVID-19. Министр добавил, что часть рекомендаций уже согласована.