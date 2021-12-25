Роскомнадзор заблокировал сайт ОВД-инфо

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (включен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранных агентов). Об этом сообщает RT.

В реестр проект был включен в конце сентября 2021 года. Также иноагента был присвоен изданиям «Важные истории», «Медуза», VTimes, «Проект», «Радио Свобода» и другим.

После вынесения такого решения сооснователь «ОВД-Инфо» Григорий Охотин заявил, что включение в реестр не вносит принципиальных изменений в деятельность проекта. «Для нас ничего принципиально не меняется, мы как работали, так и продолжим работать», — сказал Охотин.