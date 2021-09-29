В «ОВД-Инфо» прокомментировали включение в реестр иноагентов

В «ОВД-Инфо» (включено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов) прокомментировали присвоение изданию статуса иноагента. Как отметил в разговоре с РБК сооснователь «ОВД-Инфо» Григорий Охотин, включение в реестр не вносит принципиальных изменений в деятельность проекта.

«Для нас ничего принципиально не меняется, мы как работали, так и продолжим работать», — сказал Охотин. По его словам, в «ОВД-Инфо» понимают, что новый статус может отпугивать «каких-то партнеров», но подчеркнул, что адвокатское сообщество, с которым работает проект, «достаточно ценностноориентированное».

«Все понимают, что статус иноагента не передается воздушно-капельным путем. Но это такая черная метка, за которой могут последовать более серьезные меры, репрессии, штрафы», — отметил Охотин и еще раз подчеркнул, что включение Минюстом в реестр иностранных агентов не внесло существенных изменений в работу издания.

Проект «ОВД-Инфо», а также 22 человека, среди которых создатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главный редактор издания Сергей Смирнов, включили в реестр иноагентов ранее в среду, 29 сентября.

До этого статус иноагента был присвоен изданиям «Важные истории», «Медуза», VTimes, «Проект», «Радио Свобода».

В конце августа представители СМИ написали открытое обращение к российским властям. Журналисты потребовали отменить закон об иностранных агентах. Спустя несколько недель после этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти в будущем могут только скорректировать закон. Сенатор подчеркнула, что его не будут отменять.