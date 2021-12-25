Названо самое популярное укромное место для спрятанных подарков

Названо самое популярное укромное место, которое используют для хранения новогодних подарков, спрятанных от родных и близких. Об этом сообщили исследователи американского портала портала Neighbor, пишет «Коммерсантъ».

По результатам опросов, чаще всего американцы прячут подарки в шкафу в спальне, об этом сообщили 53 процента опрошенных. Там же подарки обычно и ищут. На втором месте — любые незанятые комнаты (32 процента), затем — гардероб и место под кроватью (об этом заявили по 26 процентов респондентов), а после — багажник машины (25 процентов).

47 процентов опрошенных признались, что делают сюрпризы детям, 38 процентов — партнерам. Каждый пятый респондент прячет презенты для друзей, родителей, братьев или сестер. Сообщается, что у половины спрятанные подарки были в конце концов найдены. Сильный стресс из-за этого испытывает каждый пятый.

Ранее в декабре стало известно, сколько россияне готовы потратить на новогодние подарки. Опрос сервиса SuperJob показал, что средний бюджет на это составляет порядка 13 тысяч рублей. Отмечается, что большинство респондентов (66 процентов) собираются купить подарки своим родственникам. 32 процента опрошенных отметили, что подарят что-нибудь своим возлюбленным, а 19 процентов — друзьям.