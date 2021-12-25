В Ростовской области задержали беглых заключенных из Волгоградской колонии

В Ростовской области инспекторы ГИБДД задержали двоих заключенных, которые сбежали из колонии-поселения в Волгоградской области. Об этом «Ленте.ру» в субботу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, ранним утром 25 декабря сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились трое россиян. Пассажиры машины показались полиции подозрительными.

После проверки по базе данных стало ясно, что пассажиры — мужчины возрастом 20 и 24 лет — находятся в розыске за побег из колонии в Волгоградской области. Беглецы доставлены в ближайший отдел полиции.

Расстояние между колонией и местом задержания составляет свыше 500 километров.

Ранее сообщалось о новых подробностях расследования побега из подмосковного ИВС — ГСУ СК заявило об отсутствии доказательств соучастия в преступлении экс-сотрудников изолятора.