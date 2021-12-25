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Раскрыты подробности о расследовании побега из подмосковного ИВС

ГСУ СК заявило об отсутствии доказательств соучастия экс-сотрудников ИВС в побеге в Истре

Фото: Pixabay

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Московской области Александр Стариков в эфире телеканала «Россия-24» раскрыл подробности о ходе расследования побега пяти заключенных из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре.

Представитель ГСУ СК сообщил, что расследование об участии экс-сотрудников ИВС в побеге завершено. По его словам, доказательств по этому обвинению не найдено.

«Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, нет, мы таких доказательств не получили», — подчеркнул Стариков.

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При этом Стариков добавил, что ведомство обладает достаточным количеством доказательств халатного отношения экс-сотрудников ИВС к исполняемым обязанностям.

«Насколько мне уже докладывали, там уже приняты какие-то меры к тому, чтобы ситуация, связанная и с нагрузкой, и техническими какими-то моментами, которые могли бы предотвращать все вот эти явления, поменялась», — отметил он.

Ранее Истринский суд в Подмосковье получил материалы дела о побеге из ИВС в Истре, в связи с которым обвинения предъявили трем экс-полицейским по части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия».

В сентябре задержанный руководитель ИВС Истры Андрей Старшинов признал вину после побега пятерых заключенных. Он заявил, что инкриминируемое ему преступление позволило арестантам сбежать.

В ночь на 6 августа из изолятора в Истре сбежали пятеро заключенных: обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. Предполагается, что они открыли дверь с помощью гаечного ключа. Четверых из пяти сбежавших задержали еще в августе. Мавриди задержали 13 сентября в Москве.

Марина Совина
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