Путин и Лукашенко созвонились

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонились и обсудили предстоящую встречу руководителей стран СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

В разговоре главы государств уделили особое внимание сотрудничеству в оборонной сфере и программе неформальной встречи руководителей государств-участников Содружества Независимых Государств, которая состоится 28 декабря.

Ранее сообщалось, что на встрече стороны намерены обсудить дальнейшие меры по повышению эффективности взаимодействия между участниками, детали социального и экономического развития стран. Саммит Содружества будет юбилейным — в декабре 2021 года исполнилось 30 лет со дня создания СНГ.