Лукашенко под Новый год собрался в Санкт-Петербург

Под Новый год Россию посетит президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер собрался в Санкт-Петербург на неформальную встречу глав государств-членов СНГ, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

На встрече стороны намерены обсудить дальнейшие меры по повышению эффективности взаимодействия между участниками, детали социального и экономического развития стран. Саммит Содружества будет юбилейным — в декабре 2021 года исполнилось 30 лет со дня создания СНГ.

Лукашенко в Петербурге намерен также лично встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы Союзного государства поговорят об актуальных вопросах белорусско-российского сотрудничества. Встреча запланирована на 29 декабря.

Ранее в ходе большой ежегодной пресс-конференции Путин раскрыл основные направления интеграции между Россией и Белоруссией. Страны сосредоточили усилия на синхронизации таможенного и налогового дела и законодательства. Вскоре люди должны почувствовать эффект от интеграции, уверен Путин.