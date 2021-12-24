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Лукашенко под Новый год собрался в Санкт-Петербург

Президент Белоруссии Лукашенко посетит Россию 28 и 29 декабря 2021 года

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Под Новый год Россию посетит президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер собрался в Санкт-Петербург на неформальную встречу глав государств-членов СНГ, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

На встрече стороны намерены обсудить дальнейшие меры по повышению эффективности взаимодействия между участниками, детали социального и экономического развития стран. Саммит Содружества будет юбилейным — в декабре 2021 года исполнилось 30 лет со дня создания СНГ.

Лукашенко в Петербурге намерен также лично встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы Союзного государства поговорят об актуальных вопросах белорусско-российского сотрудничества. Встреча запланирована на 29 декабря.

Ранее в ходе большой ежегодной пресс-конференции Путин раскрыл основные направления интеграции между Россией и Белоруссией. Страны сосредоточили усилия на синхронизации таможенного и налогового дела и законодательства. Вскоре люди должны почувствовать эффект от интеграции, уверен Путин.

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Дмитрий Настасьев
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