Путин раскрыл главные направления развития Союзного государства

Граждане России и Белоруссии должны вскоре почувствовать эффект от реализации интеграции двух стран, заметил российский президент Владимир Путин. Президент также рассказал о том, в каких отраслях экономики и политики объединение достигло наибольшего развития. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«Сейчас у нас речь идет о синхронизации таможенного и налогового дела и законодательства. Это чрезвычайно важно для того, чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будет действовать совместно», — раскрыл Путин главные направления работы на текущий момент. По мнению президента, эти сферы являются основной для дальнейшей интеграции двух стран, и люди должны ощутить эти перемены.

Путин добавил, что переговоры с Белоруссией были долгими и непростыми. «Должен сказать, что и [белорусский президент] Александр Григорьевич [Лукашенко], и его вся команда — непростые переговорщики», — отметил российский лидер. Тем не менее, стороны смогли достичь общего понимания темпов интеграции стран Союзного государства.

Новый виток в развитии отношений России и Белоруссии начался после подписания 28 программ интеграции в ноябре 2021 года. Лукашенко тогда назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов», однако с тех пор так и не обозначил конкретных сроков реализации подписанных соглашений, уклоняясь от прямого ответа на вопросы об объединении. Речь о тесной интеграции двух стран идет с 1999-го.

Ранее белорусский президент задумался о строительстве второй АЭС в республике. Первую атомную станцию построили по проекту «Росатома» с помощью российского кредита.