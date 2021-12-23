Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Путин раскрыл главные направления развития Союзного государства

Путин: люди должны ощутить эффект от интеграции России и Белоруссии

Фото: Reuters

Граждане России и Белоруссии должны вскоре почувствовать эффект от реализации интеграции двух стран, заметил российский президент Владимир Путин. Президент также рассказал о том, в каких отраслях экономики и политики объединение достигло наибольшего развития. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«Сейчас у нас речь идет о синхронизации таможенного и налогового дела и законодательства. Это чрезвычайно важно для того, чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будет действовать совместно», — раскрыл Путин главные направления работы на текущий момент. По мнению президента, эти сферы являются основной для дальнейшей интеграции двух стран, и люди должны ощутить эти перемены.

Путин добавил, что переговоры с Белоруссией были долгими и непростыми. «Должен сказать, что и [белорусский президент] Александр Григорьевич [Лукашенко], и его вся команда — непростые переговорщики», — отметил российский лидер. Тем не менее, стороны смогли достичь общего понимания темпов интеграции стран Союзного государства.

Материалы по теме:
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
9 августа
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии. Каким будет обновленное Союзное государство?
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.Каким будет обновленное Союзное государство?
4 ноября

Новый виток в развитии отношений России и Белоруссии начался после подписания 28 программ интеграции в ноябре 2021 года. Лукашенко тогда назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов», однако с тех пор так и не обозначил конкретных сроков реализации подписанных соглашений, уклоняясь от прямого ответа на вопросы об объединении. Речь о тесной интеграции двух стран идет с 1999-го.

Ранее белорусский президент задумался о строительстве второй АЭС в республике. Первую атомную станцию построили по проекту «Росатома» с помощью российского кредита.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о 17 уголовных делах из-за пыток в системе ФСИН
Доктор Комаровский раскрыл неожиданный факт о кашле
Путин высказался о «плюющих в экран» украинцах
Путин прокомментировал приказы украинских военных стрелять по своим
Путин ответил на вопрос о заказчиках убийств Политковской и Немцова
Зеленского вызвали в суд по иску Порошенко
Предложения по налогам на мясо в России назвали ерундой
Обновление BIOS сломало компьютеры Dell
Ирина Салтыкова раскрыла секрет молодости без пластики и косметологии
На Украине заявили о необходимости закупать газ по «любым ценам»
Профессор получил по почте набитую деньгами коробку от благодарного выпускника
Путин рассказал о высоких темпах борьбы с мусором
Путин ответил на вопрос об Украине фразой «идите вы со своими озабоченностями»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter