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Запад предупредили о «разговоре с Шойгу» при пересечении «красных линий»

Военный эксперт Леонков: если Запад не услышит Лаврова, придется «разговаривать с Шойгу»

Фото: РИА Новости

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию «Украина.ру» предупредил, что Запад почти пересек ту тонкую грань, когда наконец произойдет пересечение обозначенных Россией «красных линий», и странам придется общаться уже не с главой МИД России Сергеем Лавровым, а с министром обороны Сергеем Шойгу.

Он отметил, что ранее российское внешнеполитическое ведомство опубликовало проекты соглашений с США и НАТО по взаимной безопасности. При том, альянс отказался предоставить какие-либо гарантии по нерасширению на восток. В такой ситуации Россия вынуждена выступить с адресованным Западу предупреждением, что она предпримет все необходимые меры по защите своей безопасности, заявил эксперт.

«Смысл этого предупреждения таков: если вы не услышите МИД и Лаврова, дальше с вами будет разговаривать Шойгу. Это не совсем ультиматум. Мы просто расставляем точки над i тем процессам, которые шли без нашего участия, когда нас перестали воспринимать всерьез. На Западе сложилось мнение, что если Россия и Запад подписывают какие-то документы, то Россия должна их выполнять, а Запад их может не придерживаться», — подчеркнул Леонков.

Он добавил, что все договоренности с западными партнерами России оборачивались против нее. Они не способствовали формированию двусторонней безопасности, а преследовали интересы Штатов и Североатлантического альянса, подытожил эксперт.

Ранее лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что ситуация, возникшая после переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, говорит о том, что в скором времени состоится некая «большая сделка». Он считает, что Третья мировая война пока отменяется и не состоится в ближайшем будущем.

Марина Совина
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