На Украине предрекли «большую сделку» России с США и отмену Третьей мировой

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что ситуация, возникшая после переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, говорит о том, что в скором времени состоится некая «большая сделка». Он считает, что Третья мировая война пока отменяется и не состоится в ближайшем будущем.

«То, что сейчас происходит, я думаю, мы находимся накануне большой сделки. Для меня было очевидно, а после встречи Путина и Байдена в Женеве это стало еще более ясно. Когда из пакета санкций который должен был принять сенат, выпал "Северный поток-2", секторальные и финансовые санкции против России, а также фамилии, по которым должны были применить персональные американские санкции», — заявил эксперт.

По его мнению, это является признаком того, что дипломатия сработала кулуарно, уже достигнуты все договоренности, а задача на сегодняшний день состоит в том, все стороны, которых затрагивают договоренности, сделали все необходимое для их исполнения. Он предрек, что как Байден, так и для Путин станут победителями в этой ситуации.

Кроме того, он уверен в том, что никакой Третьей мировой войны, о которой говорят в последнее время, не должно состояться в ближайшей перспективе, поскольку она будет должна будет вестись ядерным оружием, а в этом случае всему человечеству придет конец, и это хорошо понимает каждый. Государство имеют ядерное оружие именно для сдерживания войны, которая затронет всю планету, подчеркнул политик.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан оценил требование Россией гарантий безопасности. По словам американского посла, США готовы вместе с союзниками по НАТО и партнерами взаимодействовать с российскими властями.