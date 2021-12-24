Посол США оценил требование Россией гарантий безопасности

Посол США в Москве Джон Салливан оценил требование Россией гарантий безопасности. Он рассказал в интервью «Коммерсанту», почему США согласились обсудить инициативу РФ.

По словам американского посла, США готовы вместе с союзниками по НАТО и партнерами взаимодействовать с российскими властями. Салливан подчеркнул, что российская сторона оформила «свои озабоченности» в письменном виде, документами с ним поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Мы их изучили. Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы. Более того, наши партнеры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам. Джон Салливан Посол США в России

Продолжение встречи президентов

При этом Салливан добавил, что готовность взаимодействовать является продолжением первой встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом в июне. По словам посла, Байден хочет быть «прямым и транспарентным» с Путиным и российской стороной.

Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, но мы не собираемся поступаться нашими принципами и ценностями, и мы будем проявлять твердость вместе с нашими союзниками и партнерами. Президент Байден ясно дал это понять, как в ходе личной встречи с президентом Путиным в Женеве в июне, так и затем на недавней видеоконференции, которую они провели. Джон Салливан Посол США в России

На вопрос о том, рассматривает ли он предложения России как ультиматум, Салливан ответил, что не стал бы так характеризовать это. При этом высокопоставленные чиновники в американском правительстве считают, что у США есть шансы добиться прогресса в обсуждении вопросов, поднятых российской стороной, добавил он. «Но это будет улица с двусторонним движением. Соединенные Штаты и НАТО будут поднимать собственные озабоченности и опасения в диалоге с Россией. И мы считаем, что наиболее эффективными эти дискуссии были бы на фоне деэскалации, особенно ситуации на границе с Украиной», — высказался посол.

Также он ответил на вопрос о том, что именно США считают «деэскалацией». По словам Салливана, она подразумевает ряд действий, включая отвод российских войск от украинской границы. Он выразил надежду на то, что будет достигнута договоренность о прекращении огня в Донбассе.

Подпись документов

Однако США, как отмечает посол, пока не готовы подписать предложенные Россией проекты документов по гарантиям безопасности.

США не готовы просто взять и подписать эти документы. Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно Джон Салливан Посол США в РФ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США проведут с Россией переговоры по безопасности в январе. Она уточнила, что детали переговоров на данный момент не согласованы. «У нас переговоры, которые будут в январе. Мы просто еще не согласовали все их детали, то есть это будет следующим шагом», — сказала она.

Что говорят в Евросоюзе?

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что ЕС тесно координирует свои действия с трансатлантическими партнерами в отношении предложений России по гарантиям безопасности.

Евросоюз находится в тесной координации с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками, в том числе по двум представленным Россией проектам соглашений, касающихся европейской архитектуры безопасности Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности

Помимо этого, глава евродипломатии и глава МИД Украины обсудили во время телефонного разговора риск вторжения России. Они оценили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе в свете «наращивания военной мощи России вокруг Украины».

Гарантии безопасности

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что США не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Позже помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили гарантии безопасности. Советники лидеров продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне.

После этого представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя документы, заявил, что предложения России не учитывают вопросы, волнующие США. По словам Прайса, Москва обозначила пункты, которые волнуют ее, но у Вашингтона есть свои поводы для беспокойства. Представитель Госдепа подчеркнул, что любой диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности.