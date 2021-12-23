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Посол США назвал условие эффективных переговоров с Россией

Посол США в РФ Салливан: дискуссии по гарантиям безопасности эффективнее при деэскалации
Джон Салливан

Джон Салливан. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Посол США в России Джон Салливан назвал условие эффективных переговоров с РФ по гарантиям безопасности. Он высказал мнение в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы считаем, что наиболее эффективными эти дискуссии были бы на фоне деэскалации, особенно ситуации на границе с Украиной. И это ясно дали понять и президент Байден, и госсекретарь Блинкен, и мои коллеги в Белом доме и в Государственном департаменте», — сказал он.

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Также посол ответил на вопрос о том, что именно США считают «деэскалацией». По словам Салливана, она подразумевает ряд действий, включая отвод российских войск от украинской границы. Он выразил надежду на то, что будет достигнута договоренность о прекращении огня в Донбассе.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что ЕС тесно координирует свои действия с трансатлантическими партнерами в отношении предложений России по гарантиям безопасности.

20 декабря помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили гарантии безопасности. Советники лидеров продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне.

Марина Совина
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