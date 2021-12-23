В США заявили о неготовности подписывать документы по гарантиям безопасности

Вашингтон не может сразу подписать переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан, передает «Коммерсантъ».

«США не готовы просто взять и подписать эти документы. Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно», — заявил он.

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что предложения России по гарантиям безопасности в Европе не учитывают вопросы, волнующие США. «Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность», — заявил он в ходе брифинга с журналистами.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности, говорится, что США не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.