«Газпром» оценил рациональность реверсных поставок газа из Германии

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов оценил рациональность реверсных поставок газа из подземных хранилищ Германии. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Надо отметить, что, по имеющимся данным, наблюдается физический реверс газа из Германии в Польшу и, судя по всему, на Украину», — отметил Куприянов. По его словам, его объем составляет 3-5 миллионов кубометров в сутки.

При этом газ поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47 процентов топлива. «А зима только начинается. Не самое рациональное решение», — констатировал он. Кроме того, цена по таким поставкам существенно превышает цены по контрактным объемам.

Ранее Куприянов также заявил, что обвинения в адрес «Газпрома» в недостаточных поставках газа в Европу являются беспочвенными и неприемлемыми. По его словам, ряд клиентов компании, в том числе из Франции и Германии, полностью выработали свои контрактные объемы и больше не выставляют заявок.