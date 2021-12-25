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В «Газпроме» прокомментировали обвинения в недостаточных поставках газа в Европу

Представитель «Газпрома» назвал обвинения в недостаточных поставках газа в Европу враньем

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Обвинения в адрес компании «Газпром» в недостаточных поставках газа в Европу являются беспочвенными и неприемлемыми. Об этом заявил представитель российской фирмы Сергей Куприянов, передает РИА Новости.

Представитель компании также назвал подобные заявления враньем и ложью. При этом он отметил, что ряд клиентов «Газпрома», в том числе из Франции и Германии, полностью выработали свои контрактные объемы и не выставляют больше заявок.

Ранее сообщалось, что «Газпром» в ходе дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. Так, предложение на субботу, 25 декабря, во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным. Мощности предлагались на точке входа в польский участок магистрали.

Марина Совина
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