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Россиян предупредили о скрытых рисках заражения омикрон-штаммом

Врач Роспотребнадзора Руженцова развеяла миф о пользе «ковид-вечеринок» для иммунитета

Фото: Pixabay

Заместитель директора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова прокомментировала информацию о «ковид-вечеринках». Она развеяла миф об их пользе для формирования иммунитета от коронавируса, передает радио Sputnik.

Руженцова назвала «омикрон» совершенно не изученным штаммом коронавируса. Большинство пациентов переносят его легко, однако его симптоматика требует внимания, серьезного отношения и дальнейшего изучения. Мутация обладает скрытыми рисками при заражении, которые только предстоит выявить.

«Мы видим выраженную усталость, утомляемость, головные боли и высокую температуру, что может указывать на поражение нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Это еще надо изучать», — предупредила россиян врач.

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Специалист добавила, что в прессе появлялись сообщения о людях, намеренно заражавшихся коронавирусом от болеющих знакомых. Они поступали так в надежде сформировать иммунитет от инфекции без серьезных последствий для организма. Сейчас подобные предположения усилились на фоне распространения «омикрона», однако «ковид-вечеринки» приводили даже к летальным исходам.

«Есть большая вероятность, что в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет хронические заболевания, после этих "вечеринок" могут быть последствия. Речь идет о тяжелом течении COVID-19. Мы пока этого не знаем, пока данных по "омикрону" очень мало, но к таким последствиям надо быть готовыми. "Ковид-вечеринки" — это неправильная позиция, потому что так вы можете создать проблемы себе и окружающим», — объяснила Руженцова.

Ранее врач Алексей Хухрев заявил о связи вредных привычек и риска заразиться COVID-19. Хронический стресс, нехватка сна и курение увеличивают шансы заболеть коронавирусом.

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Марина Совина
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