Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле захотели скорейшего ответа от США и НАТО о гарантиях безопасности

Представитель Кремля Песков: РФ заинтересована в скорейшем ответе о гарантиях безопасности

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

РФ заинтересована, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее представитель президента России также заявил, что Кремль захотел получить от Вашингтона конкретные ответы по данному вопросу в январе 2022 года.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Великобритания обвинила Россию в экономическом кризисе
В Улан-Удэ сняли режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ
Жена осужденного в США россиянина Ярошенко рассказала о новом карантине в тюрьме
Обнаружено ранее неизвестное существо с рекордным числом конечностей
Раскрыта история обычая ставить елку на Рождество
Гематолог назвал сгущающие кровь продукты
Гастроэнтеролог раскрыла способы избежать неприятных последствий после застолий
В Кремле захотели скорейшего ответа от США и НАТО о гарантиях безопасности
Кот-клептоман своровал у соседей устройство для употребления наркотиков
Украине предрекли гражданскую войну и разрушение государства
Раскрыты секреты избежать эмоционального выгорания перед праздниками
Россиянам напомнили о прибавке к пенсии
Киев назвал условие для признания решений России и Запада по Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter