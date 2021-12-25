В Кремле захотели скорейшего ответа от США и НАТО о гарантиях безопасности

РФ заинтересована, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее представитель президента России также заявил, что Кремль захотел получить от Вашингтона конкретные ответы по данному вопросу в январе 2022 года.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток.