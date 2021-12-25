Рассказавшего о пытках в полиции жителя Кубани нашли обезглавленным

Житель Кубани Евгений Ипатов был найден обезглавленным на железнодорожных путях в Адлере после записи видео о пытках в отделе полиции в Сочи. Об этом сообщает «Новая Газета».

В предоставленном изданию другом Ипатова видеоролике Евгений подробно рассказал о случившемся. Он объяснил, что работал электромонтажником и разместил объявление о своих услугах в сети. 22 сентября ему позвонили и попросили починить неработающие розетки. Когда мужчина приехал на вызов, его встретили полицейские и заявили, что он «любит воровать деньги у бабушек». После этого, по словам Ипатова, его задержали.

«Приехали в отдел полиции на Макаренко, который находится за „Магнитом“. Они очень жестко вытащили меня из машины за футболку, поволокли по коридору, завели в кабинет и уронили на пол. Потом начали избивать, я прикрыл лицо, били по ладони, по ребрам, почкам, ноге. Это продолжалось около получаса», — сказал Ипатов. Он добавил, что его просили признаться в краже 60 тысяч рублей у родственников сотрудника полиции.

После случившегося Ипатов снял комнату в частном доме под чужим именем. По словам хозяйки дома, через несколько дней после заселения мужчины она зашла в его комнату и «увидела везде кровь». Обезглавленное тело Ипатова нашли на железнодорожном перегоне Хоста-Адлер 29 сентября. Родственники россиянина узнали о его смерти 19 октября.

Ранее сообщалось, что по факту пыток в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) возбуждено 17 уголовных дел, уволены свыше 10 человек. Президент пообещал разобраться в данном вопросе, отметив, что пытки в колониях — общемировая проблема, требующая развития пенитенциарной системы.

