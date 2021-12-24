Путин заявил о 17 уголовных делах из-за пыток в колониях

По факту пыток в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) возбуждено 17 уголовных дел, уволены свыше 10 человек. Об этом заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Трансляцию мероприятия на своем YouTube-канале вел ТАСС.

Президент пообещал разобраться в данном вопросе, отметив, что пытки в колониях — общемировая проблема, требующая развития пенитенциарной системы.

Уверяю вас, там нет ни одного заинтересованного в каком-то деле следователя. Они не связаны, ни прокуратура, ни Следственный комитет, тем более места лишения свободы, которые находятся под контролем Министерства юстиции, даже не под контролем МВД, хотя все время этот вопрос звучит Владимир Путин президент России

Президент подчеркнул, что расследования дел о пытках в колониях «нужно доводить до конца», используя возможности правозащитников, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны.

Пытки в больнице

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Затем появились и другие.

На кадрах, попавших в сеть, в отношении мужчины совершались противоправные действия. Автор публикации утверждал, что пострадавший — заключенный, а место действий — Областная туберкулезная больница №1 управления ФСИН России по Саратовской области.

10 ноября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры с пытками и издевательствами над заключенными в больнице. По информации Gulagu.net, изнасилования и пытки заключенных совершали другие осужденные, которые якобы действовали по заданию сотрудников ФСИН и силовых структур.

По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы.

После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации. Начальник УФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал рапорт об отставке.

Реакция Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на данные об издевательствах в системе ФСИН. В эфире RTVI он сообщил, что не знает, видел ли президент России Владимир Путин видео о пытках в больнице ФСИН в Саратовской области.

На вопрос журналистки Тины Канделаки о том, как главе государства Владимиру Путину доложили о пытках, он рассказал, что готовятся дайджесты, в которых есть вся необходимая информация.

«Я не знаю, может быть, он сам это видел. Он все-таки имеет возможность самостоятельно знакомиться с материалами», — сказал пресс-секретарь и добавил, что президенту кто-то мог показать видео на телефоне.

Также Песков отметил, что проверочные следственные действия по этому делу были начаты весьма оперативно.

Другие обнародованные дела

В июле 2019 года было опубликовано десятиминутное видео, на котором сотрудники ярославской колонии по очереди избивают резиновыми палками осужденного Евгения Макарова, лежащего на столе, а на голову ему выливают воду из ведра.

23 февраля 2021 года в сети появились новые видео пыток в колонии. На первой записи, которая была сделана 25 августа 2016 года, сотрудники положили на парту раздетого по пояс зэка и избили дубинками. По данным издания, инцидент произошел после обыска в колонии. Пострадавший Важи Бочоришвили уверял, что сотрудники начали выбрасывать еду и скинули на пол его Коран, чем вызвали возмущение мужчины. За препирательство заключенного поместили с ШИЗО, где он пытался совершить акт членовредительства, а затем отвели в класс с партами, где избили.

12 апреля 2017 года сотрудники колонии потребовали от него пройти личный досмотр — раздевшись, присесть и раздвинуть ягодицы. Мужчина отказался, после чего его избили в присутствии не менее 13 сотрудников исправительного учреждения. Когда состояние мужчины ухудшилось, его отправили в больницу, где диагностировали тяжелое поражение печени. 9 мая 2017 года мужчина скончался.